Hombre pierde la vida al estrellarse contra un árbol en la Texcoco - Lechería
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tezoyuca.- Se
registró un viernes trágico cuando un brutal accidente automovilístico cobró la
vida de un hombre, sobre la carretera Texcoco-Lechería, a la altura del
kilómetro 33.5, con dirección a Texcoco.
El percance ocurrió cuando el conductor de un Chevrolet
Aveo, color gris, placas NLW-374-B, presuntamente perdió el control del volante,
saliéndose de su carril y terminando su loca carrera al estrellarse
violentamente contra un árbol ubicado en el camellón central.
Vecinos que escucharon el estruendo dieron aviso a los servicios de emergencia, pero al llegar los paramédicos de Protección Civil de Tezoyuca, nada pudieron hacer: el sujeto, de aproximadamente 40 años, ya no contaba con signos vitales. Su cuerpo quedó prensado entre los fierros retorcidos del vehículo, víctima del impacto fulminante.
