Iba a comer con un sujeto que conoció en redes sociales: Hallan su cuerpo dentro de cisterna
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ozumba.- El horror
volvió a tocar la puerta del pueblo. La joven Itzel Díaz González, de apenas 23
años, fue encontrada sin vida al fondo de una cisterna en un inmueble del
vecino municipio de Tepetlixpa, luego de permanecer desaparecida desde el
pasado 7 de octubre.
El jueves, tras obtener una orden de cateo, elementos de la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México ingresaron al domicilio
señalado, donde hallaron el cuerpo de la joven dentro de una cisterna de agua.
Fue necesario el uso de una pipa con bomba para extraer el líquido y recuperar
el cadáver. Los restos fueron llevados al anfiteatro local para la necropsia
correspondiente.
La noticia corrió como pólvora entre los pobladores de Ozumba, que enardecidos se congregaron frente a la casa del alcalde para hacer destrozos, así como en el ayuntamiento y quiosco municipal. Hubo destrozos, gritos de justicia y llamados urgentes a la renuncia del comisario de seguridad de Ozumba.
La comunidad exige respuestas. La rabia se respira en las calles. Mientras la investigación sigue su curso, la familia de Itzel llora su pérdida y un pueblo entero clama: "¡Ni una más!"
