Iba a comer con un sujeto que conoció en redes sociales: Hallan su cuerpo dentro de cisterna

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ozumba.- El horror volvió a tocar la puerta del pueblo. La joven Itzel Díaz González, de apenas 23 años, fue encontrada sin vida al fondo de una cisterna en un inmueble del vecino municipio de Tepetlixpa, luego de permanecer desaparecida desde el pasado 7 de octubre.


Según informaron fuentes cercanas a la investigación, Itzel salió aquella tarde con un joven músico que había conocido a través de redes sociales, tras pedir permiso a su madre para ir a comer. Fue la última vez que se le vio con vida.

El jueves, tras obtener una orden de cateo, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ingresaron al domicilio señalado, donde hallaron el cuerpo de la joven dentro de una cisterna de agua. Fue necesario el uso de una pipa con bomba para extraer el líquido y recuperar el cadáver. Los restos fueron llevados al anfiteatro local para la necropsia correspondiente.


El joven con quien Itzel salió fue detenido ese mismo día. Se había presentado a declarar el 8 de octubre, un día después de la desaparición.

La noticia corrió como pólvora entre los pobladores de Ozumba, que enardecidos se congregaron frente a la casa del alcalde para hacer destrozos, así como en el ayuntamiento y quiosco municipal. Hubo destrozos, gritos de justicia y llamados urgentes a la renuncia del comisario de seguridad de Ozumba.

La comunidad exige respuestas. La rabia se respira en las calles. Mientras la investigación sigue su curso, la familia de Itzel llora su pérdida y un pueblo entero clama: "¡Ni una más!"

