Impulsan Cultura de Paz en Centros Penitenciarios mexiquenses
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Con la
participación de más de 3,700 personas, la Secretaría de Seguridad del Estado
de México (SSEM) llevó a cabo la Semana de la “Cultura de la Paz Penitenciaria
2025”, del 22 al 26 de septiembre, en 20 Centros Penitenciarios de la entidad,
la Penitenciaría Modelo y el Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta
del Bosque”.
El evento reunió a 3,228 Personas Privadas de la Libertad,
483 servidores públicos, 11 ponentes nacionales e internacionales, así como
especialistas y autoridades en materia de derechos humanos y justicia restaurativa.
A través de conferencias, talleres y actividades virtuales, se abordaron temas
como mediación, neurociencias, resiliencia, conflictología y reinserción
social, en un esfuerzo por consolidar espacios penitenciarios más humanos y
pacíficos.
Durante la jornada, la Subsecretaría de Control
Penitenciario fue reconocida por el Instituto Argentino de Negociación,
Conciliación y Arbitraje por su destacada contribución a la promoción de la
cultura de paz y la justicia restaurativa.
Entre los asistentes destacados se encontraron Carlos Felipe Valdés Andrade, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y Verónica Hernández Alcántara, del Poder Judicial del Estado de México.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión