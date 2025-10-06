lunes, 6 de octubre de 2025

Impulsan Cultura de Paz en Centros Penitenciarios mexiquenses


Impulsan Cultura de Paz en Centros Penitenciarios mexiquenses

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Con la participación de más de 3,700 personas, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) llevó a cabo la Semana de la “Cultura de la Paz Penitenciaria 2025”, del 22 al 26 de septiembre, en 20 Centros Penitenciarios de la entidad, la Penitenciaría Modelo y el Centro de Internamiento para Adolescentes “Quinta del Bosque”.

El evento reunió a 3,228 Personas Privadas de la Libertad, 483 servidores públicos, 11 ponentes nacionales e internacionales, así como especialistas y autoridades en materia de derechos humanos y justicia restaurativa. A través de conferencias, talleres y actividades virtuales, se abordaron temas como mediación, neurociencias, resiliencia, conflictología y reinserción social, en un esfuerzo por consolidar espacios penitenciarios más humanos y pacíficos.

Durante la jornada, la Subsecretaría de Control Penitenciario fue reconocida por el Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje por su destacada contribución a la promoción de la cultura de paz y la justicia restaurativa.

Entre los asistentes destacados se encontraron Carlos Felipe Valdés Andrade, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y Verónica Hernández Alcántara, del Poder Judicial del Estado de México.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 