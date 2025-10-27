Inauguran el Festival de las Almas 2025
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Valle de Bravo.- Con
un ambiente lleno de júbilo, dio inicio el esperado Festival de las Almas 2025,
organizado por el Gobierno del Estado de México a través de la Secretaría de
Cultura y Turismo. Este encuentro artístico y cultural, que se desarrollará del
25 de octubre al 2 de noviembre, promete una intensa jornada de expresiones que
celebran el arte, la memoria y la identidad mexiquense.
Todo dio inicio en la Alameda Bicentenario “La Velaria”, donde se dieron cita autoridades estatales encabezadas por la Secretaria de Cultura y Turismo, Nelly Carrasco Godínez, en representación de la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez. También estuvieron presentes Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud del Estado de México; Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial estatal; además de diputados federales y locales.
En su mensaje, Carrasco Godínez destacó la relevancia de
este encuentro artístico que, año con año, convoca a miles de visitantes y
creadores. “El Festival de las Almas representa un llamado a la memoria, un eco
de nuestros ancestros. Pero, más que eso, es un recordatorio vital de la
importancia de volver, de lo cotidiano y distante, a las tradiciones de los
pueblos que integran nuestro querido Estado de México”, expresó.
El primer día de actividades ofreció un vistoso performance del talento de la Secretaría de Cultura y Turismo, seguido de un espectáculo de juegos pirotécnicos frente al lago que iluminó el cielo de Valle de Bravo, dando paso a la música tropical de Rayito Colombiano en el Jardín Central. La agrupación deleitó al público con éxitos como “Al despertar”, “Cicatrices” y cerró con broche de oro interpretando “Muchachita”, tema que puso a bailar a cientos de asistentes.
A lo largo de la semana, el festival contará con presentaciones de Congal Tijuana, Aleks Syntek, Inspector, Motel y otros reconocidos artistas, además de actividades de danza, teatro, talleres y cine. Uno de los momentos más esperados será el tradicional desfile “CatrinValle”, que llenará las calles de color, música y tradición en honor a las festividades del Día de Muertos.
