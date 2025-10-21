Incendio consume fábrica de colchones en la Hank González, Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Un feroz incendio arrasó con una fábrica de colchones ubicada en la colonia Hank González, Ecatepec, generando pánico entre vecinos y trabajadores ante una densa nube de humo que alcanzó varios metros de altura y se extendió por toda la zona, obligando al desalojo de decenas de personas por riesgo de intoxicación.
El siniestro, que tuvo como epicentro una bodega al interior
de las instalaciones, fue reportado por habitantes del área alrededor de las 10
de la mañana. Las llamas se propagaron rápidamente debido a la alta
inflamabilidad de los materiales almacenados en el sitio.
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Ecatepec, con apoyo de brigadas de la Ciudad de México, arribaron al punto para combatir el fuego, mientras personal de Protección Civil, encabezado por Jesús Clara, coordinaba las labores de evacuación y prevención en la zona aledaña. Gracias a su rápida intervención, se evitó una tragedia mayor.
La magnitud del humo obligó a las autoridades a suspender
temporalmente el servicio en la Línea Roja del Mexicable, mientras unidades de
emergencia acordonaban las calles circundantes para evitar accidentes. Pese a
lo aparatoso del incidente, únicamente se reportaron daños materiales y,
afortunadamente, no hubo personas lesionadas.
Las causas que originaron el siniestro aún permanecen bajo investigación.
