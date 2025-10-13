lunes, 13 de octubre de 2025

Instalan sistemas de captación y purificación de agua pluvial en el Valle de Toluca


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.-El Gobierno del Estado de México (GEM), a través de la Comisión del Agua estatal (CAEM), instaló 10 Sistemas de Captación y Purificación de Agua Pluvial en municipios del Valle de Toluca, como Zinacantepec, Toluca, Lerma, Metepec y Calimaya, dentro del proyecto “Colectivos de Lluvia”.

Estos sistemas permiten almacenar más de 1.7 millones de litros de agua anualmente, equivalentes a 172 pipas, que gracias a su tecnología de purificación pueden ser usados para consumo humano.

Las instalaciones se encuentran en espacios públicos como deportivos, parques y un centro cultural, beneficiando a más de 2 millones de mexiquenses.

El proyecto busca garantizar agua segura para las comunidades, reducir el consumo de agua potable y promover la sustentabilidad hídrica en la región.

