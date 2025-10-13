Instalan sistemas de captación y purificación de agua pluvial en el Valle de Toluca
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.-El Gobierno
del Estado de México (GEM), a través de la Comisión del Agua estatal (CAEM),
instaló 10 Sistemas de Captación y Purificación de Agua Pluvial en municipios
del Valle de Toluca, como Zinacantepec, Toluca, Lerma, Metepec y Calimaya,
dentro del proyecto “Colectivos de Lluvia”.
Estos sistemas permiten almacenar más de 1.7 millones de litros de agua anualmente, equivalentes a 172 pipas, que gracias a su tecnología de purificación pueden ser usados para consumo humano.
Las
instalaciones se encuentran en espacios públicos como deportivos, parques y un
centro cultural, beneficiando a más de 2 millones de mexiquenses.
El proyecto busca garantizar agua segura para las comunidades, reducir el consumo de agua potable y promover la sustentabilidad hídrica en la región.
