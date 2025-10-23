Intenta quemar Mexibús en Ecatepec tras discusión con chofer
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- En la
estación del Mexibús de la colonia Santa María Chiconautla, Ecatepec, sobre
avenida Las Flores, se vivió un momento de pánico cuando un hombre, tras
discutir con el conductor, roció gasolina sobre la unidad rosa número 102 y le
prendió fuego con un encendedor.
La unidad estaba detenida para subir y bajar pasajeros cuando ocurrió el ataque. De forma rápida y audaz, el conductor aceleró y logró apagar las llamas antes de que el incendio se descontrolara.
Por fortuna, no hubo heridos y los daños fueron menores, a
pesar de que el fuego casi llega a los pies de algunos pasajeros. Vecinos y
transeúntes atraparon al agresor, quien intentó escapar, y lo entregaron a la
policía municipal después de darle una pequeña golpiza.
El sospechoso ya está a disposición del Ministerio Público.
