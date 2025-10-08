Intenta robar coche a abuelito en Ecatepec: Lo choca y escapa

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- La inseguridad volvió a hacer de las suyas en las
peligrosas calles del municipio más temido del país. En un acto de auténtica
infamia, un sujeto intentó despojar de su coche a un adulto mayor, a plena luz
del día y sin importarle la mirada de los vecinos.
Los hechos ocurrieron en las inmediaciones del Metro Múzquiz, perteneciente a la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo, cuando el maleante, acompañado de un complice, aprovechó un descuido del abuelo para intentar llevarse el vehículo, apuntándole con un arma y obligándolo a bajar.
Sin embargo, el karma no tardó en alcanzarlo ya que, al
momento de emprender la huida, el rufián perdió el control del carro y terminó
impactándose con otro vehículo justo enfrente, frustrando así su plan
delictivo.
Pero eso no fue todo, como si se tratara de una escena
sacada del cine, los delincuentes dejaron el automóvil y huyeron a toda
velocidad sobre una motocicleta, dejando tras de sí el desastre y la
indignación de los testigos quienes les gritaban en un acto de impotencia.
Vecinos aseguran que no es la primera vez que ocurre algo así en la zona, por lo que piden mayor presencia policial y justicia para el adulto mayor, quien, afortunadamente, resultó ileso, quizá gracias a que el delincuente creía que era transmisión automática.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión