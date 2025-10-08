Intentaba asesinar a su familia a puñaladas en Ecatepec: Un detenido y cuatro heridos el saldo
Elementos de la policía municipal de Ecatepec detuvieron a
un sujeto por intento de feminicidio, después de recibir una llamada de auxilio
por vecinos de la víctima.
Los hechos se registraron cuando se recibió una llamada de auxilio, refiriendo que un hombre había acuchillado a una mujer, misma que se encontraba grave aún dentro de su domicilio. Al arribar, encontraron al presunto agresor con un cuchillo aún en la mano, y la ropa llena de sangre, además de una mujer con una herida en el cuello sentada.
La víctima, les comentó a los oficiales que también tres
niños de entre 3 y 10 años de edad habían sido heridos. Los cuatro fueron
trasladados al hospital José María Rodríguez en donde se reportan como graves.
Según reportes, Carlos “N” quien es primo de los afectados,
se encontraba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias cuando comenzó
una discusión que subió de tono, terminando en intentar asesinar a todos a
puñaladas
La víctima fue reconocida como Carlos “N” de 40 años, mismo que fue sometido y arrestado. Fue trasladado a las instalaciones del Ministerio Público, donde se le investiga por intento de feminicidio.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión