Intentó asaltar un Oxxo en Chimalhuacán: Está detenido
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chimalhuacán.- La
Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con la
Policía Municipal, logró la captura de un hombre señalado como probable
responsable de un robo a una tienda de conveniencia Oxxo.
Se trata de Cristóbal “N” de 30 años, quien fue detenido tras un operativo coordinado luego de que los elementos recibieran una alerta vía radio sobre un ilícito en curso. La detención se llevó a cabo en la Avenida Corregidora con calle Miguel Hidalgo, donde los policías le ordenaron detenerse mediante comandos verbales.
El encargado del Oxxo reconoció al detenido como el probable
responsable del atraco. Tras la detención, Cristóbal “N” fue informado de sus
derechos y presentado ante la Agencia del Ministerio Público, donde se determinará
su situación jurídica.
Los patrullajes y operativos se realizan conforme a lo establecido en las Mesas de Paz, con el objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía y continuar con las investigaciones correspondientes para esclarecer el robo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión