Jon Secada: La voz que convierte la nostalgia en eternidad llega a la Maraka en diciembre
El próximo miércoles 17 de diciembre de 2025, el Centro de
Espectáculos La Maraka abrirá sus puertas a una de las voces más emblemáticas
del pop latino y del soul romántico de los años noventa: Jon Secada. El artista
cubano-estadounidense llegará a la Ciudad de México para presentar en vivo su
más reciente producción discográfica, Fascination, un álbum profundamente
emotivo en el que rinde homenaje al legendario Nat King Cole junto al pianista
cubano Gonzalo Rubalcaba. Este concierto forma parte de la serie de
espectáculos de alto nivel organizados por EnLive Producciones, promotora
mexicana que se ha consolidado como una de las más importantes del país por su
profesionalismo, excelencia artística y constante apuesta por ofrecer
experiencias de primer nivel. Los boletos para esta velada ya están disponibles
a través del sistema Arema.mx y en las taquillas del inmueble.
En este nuevo material, Secada explora las raíces de su
identidad musical y cultural al reinterpretar clásicos en español como
“Stardust”, “Quizás, Quizás, Quizás” y “Unforgettable”, esta última grabada a
dúo con su hija Mikaela, en una versión que fusiona el jazz con la calidez de la
herencia cubana. El cantante ha expresado que tanto el disco como su video
oficial son un tributo a la familia, la tradición y al poder sanador de la
música, un homenaje que busca mantener viva la memoria de los grandes
intérpretes que marcaron su infancia. Más que un simple ejercicio de nostalgia,
Fascination se presenta como una obra donde convergen elegancia, virtuosismo y
una sensibilidad contemporánea que refresca el legado de Nat King Cole,
resignificándolo desde la perspectiva de un artista que lleva más de tres
décadas conquistando corazones en todo el mundo.
Jon Secada, nacido en La Habana el 4 de octubre de 1961, emigró a Estados Unidos siendo apenas un niño y encontró en la música su modo de habitar dos mundos. Con formación académica en la Universidad de Miami, donde obtuvo una maestría en jazz vocal, Secada inició su carrera como corista y colaborador de Gloria Estefan antes de lanzarse como solista en 1992. Su álbum debut, Jon Secada, se convirtió en un fenómeno global con éxitos como “Just Another Day”, “Angel”, “Do You Believe in Us?” y su versión en español “Otro Día Más Sin Verte”, canción que le otorgó fama internacional y un Grammy. Desde entonces, ha vendido más de 20 millones de copias y ha obtenido reconocimientos que lo consagran como uno de los intérpretes latinos más importantes de su generación, con una voz inconfundible que combina la potencia del soul, la dulzura del pop y la sensualidad del bolero.
Su regreso a México con Fascination representa una
oportunidad única para presenciar la evolución artística de un hombre que ha
sabido mantenerse vigente reinventando su estilo sin perder la esencia
romántica que lo caracteriza. En cada concierto, Secada transforma el escenario
en una experiencia íntima, donde la nostalgia se mezcla con la sofisticación
del jazz y la pasión de la música latina. La Maraka, espacio reconocido por su
acústica impecable y su atmósfera elegante, será el marco ideal para una noche
en la que las emociones, la memoria y la música confluirán en un mismo pulso.
EnLive Producciones, responsable de este espectáculo,
reafirma con este evento su compromiso con la excelencia artística y la
difusión de proyectos internacionales de calidad. La promotora, que en los
últimos años ha impulsado conciertos memorables de artistas nacionales e
internacionales, continúa consolidándose como sinónimo de confianza y
profesionalismo en la industria del entretenimiento. Su visión ha permitido que
escenarios emblemáticos como La Maraka se mantengan como referentes de la vida
cultural de la Ciudad de México, acercando al público experiencias donde la
música trasciende el espectáculo y se convierte en arte vivo.
El concierto de Jon Secada promete ser mucho más que una presentación: será un reencuentro con la historia, con la emoción y con esa voz que marcó a toda una generación. Las entradas ya están disponibles en el sistema Arema.mx y en las taquillas del Centro de Espectáculos La Maraka, para una noche que quedará grabada en la memoria de quienes sigan creyendo que la música tiene el poder de unir, de sanar y de permanecer más allá del tiempo.
