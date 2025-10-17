La incertidumbre comercial está afectando significativamente los planes de contratación en el sector automotriz, según el 91% de las empresas del sector.
Ciudad de México octubre de 2025. En 2025, el sector
automotriz mundial ha experimentado importantes desafíos. La incertidumbre en
las políticas comerciales está afectando las cadenas de suministro globales y,
consecuentemente, la mayoría de los fabricantes de automóviles reportan un
impacto directo en sus planes de contratación.
El estudio “Perspectivas del Mundo Laboral en el Sector
Automotriz 2025” de ManpowerGroup, detalló que el 91% de los empleadores del
sector automotriz afirma que la incertidumbre comercial está afectando a los planes
de contratación futuros.
“La incertidumbre en torno a las políticas comerciales ha
alterado las cadenas de suministro, aumentado los costos y llevado a los
fabricantes de automóviles a adoptar prácticas de contratación cautelosas. Sin
embargo, mientras se superan estos obstáculos comerciales, es fundamental que
los fabricantes de automóviles retengan al talento calificado adecuado para
estar preparados cuando el mercado se recupere”, detalló Beatriz Robles,
Directora de Operaciones de Manpower México.
Por ello, la planificación estratégica de la fuerza laboral
a largo plazo y la retención de talento calificado son cruciales. “Esto se debe
a que el sector enfrenta desafíos significativos, incluyendo la incertidumbre
comercial y transformaciones estratégicas hacia la electromovilidad y la
automatización”, indicó Beatriz Robles.
Por su parte los trabajadores del sector están empezando a
sentir la presión, el 34% afirma que la inestabilidad económica y la
reestructuración de las empresas (26%) son las principales amenazas para su carrera
profesional.
Al menos uno de cada tres trabajadores del sector automotriz
temen verse obligados a abandonar su puesto actual en los próximos 6 meses.
“La oportunidad de ayudar a los trabajadores de este sector
es significativa. La mitad de la fuerza laboral de esta industria afirma no
haber recibido ninguna capacitación en los últimos 6 meses. Aumentar la
capacitación ofrece la oportunidad de generar crecimiento para el colaborador e
impulsar sus resultados, aprovechando al máximo el talento que ya tiene”,
agregó la Directora de Operaciones de Manpower México.
Los empleadores del sector automotriz en el mundo afirman
que las habilidades técnicas más difíciles de encontrar son las relacionadas
con las operaciones y la logística (30%), ingeniería (24%) y la fabricación y
la producción (21%). Mientras que las habilidades blandas más difíciles de
automatizar con IA son el juicio ético (29%), la atención al cliente (29%) y la
gestión de equipos (29%).
“Una planificación estratégica cuidadosa de la fuerza
laboral y la gestión del cambio son fundamentales para retener el talento
calificado para aprovechar al máximo y crear un valor diferenciado para los
consumidores”, indicó Beatriz Robles, Directora de Operaciones de Manpower
México.
Puedes consultar el informe completo en: https://blog.manpowergroup.com.mx/manpowergroup/perspectivas-del-mundo-laboral-sector-automotriz-2025
