miércoles, 29 de octubre de 2025

La “Operación Caudal” no busca perseguir, sino ordenar y proteger un recurso que pertenece a todas y todos: Delfina Gómez

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Después de días de caos vial en el territorio mexiquense y parte de la CDMX por bloqueos simultáneos de piperos y ante las fuertes polémicas, la Gobernadora Delfina Gómez aclaro que la “Operación Caudal” no es una persecución, sino un esfuerzo para ordenar y proteger el recurso más vital de todos.

La mandataria aseguró que su gobierno mantiene una política de puertas abiertas, siempre dispuesto a escuchar a los operadores de pozos y distribuidores de agua en el Estado de México. “Estamos aquí para ayudar a los que quieren cumplir con la ley, pero seremos firmes con quienes abusen de este recurso”, recalcó.

Gómez destacó que el agua es un bien común y su distribución debe ser legal y equitativa, por lo que la regularización no es un castigo, sino un paso hacia la justicia. En su intervención, agradeció la colaboración de instituciones como la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, quienes han sido claves en la implementación de la operación.

Además, mencionó que se mantienen canales de diálogo con los presidentes municipales, la CAEM, CONAGUA, y otras autoridades, para avanzar en la regularización y evitar el acaparamiento del vital líquido.

El objetivo de la "Operación Caudal" es claro: garantizar que el agua llegue de manera legal y equitativa a las comunidades, combatiendo las prácticas ilegales que impiden el acceso al recurso. "La ley se aplicará con firmeza", advirtió, dejando claro que no se tolerarán abusos.

