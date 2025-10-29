La “Operación Caudal” no busca perseguir, sino ordenar y proteger un recurso que pertenece a todas y todos: Delfina Gómez
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Después de
días de caos vial en el territorio mexiquense y parte de la CDMX por bloqueos simultáneos
de piperos y ante las fuertes polémicas, la Gobernadora Delfina Gómez aclaro que la “Operación Caudal” no es
una persecución, sino un esfuerzo para ordenar y proteger el recurso más vital
de todos.
La mandataria aseguró que su gobierno mantiene una política
de puertas abiertas, siempre dispuesto a escuchar a los operadores de pozos y
distribuidores de agua en el Estado de México. “Estamos aquí para ayudar a los
que quieren cumplir con la ley, pero seremos firmes con quienes abusen de este
recurso”, recalcó.
Gómez destacó que el agua es un bien común y su distribución
debe ser legal y equitativa, por lo que la regularización no es un castigo,
sino un paso hacia la justicia. En su intervención, agradeció la colaboración
de instituciones como la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional,
quienes han sido claves en la implementación de la operación.
Además, mencionó que se mantienen canales de diálogo con los
presidentes municipales, la CAEM, CONAGUA, y otras autoridades, para avanzar en
la regularización y evitar el acaparamiento del vital líquido.
El objetivo de la "Operación Caudal" es claro: garantizar que el agua llegue de manera legal y equitativa a las comunidades, combatiendo las prácticas ilegales que impiden el acceso al recurso. "La ley se aplicará con firmeza", advirtió, dejando claro que no se tolerarán abusos.
