La voz que convierte las despedidas en himnos: Bruno Danzza lanza “No sale el sol”
En la vastedad de la música mexicana, donde el canto se
convierte en espejo de la vida y las melodías se vuelven confesiones que
atraviesan generaciones, emerge con fuerza y sensibilidad la figura de Bruno
Danzza, un cantautor que ha hecho de la palabra y el sentimiento su bandera.
Con el lanzamiento de su nuevo sencillo titulado “No sale el sol”, Danzza abre
de nuevo las páginas de un diario íntimo escrito con la tinta de la melancolía
y la esperanza, con la precisión de un compositor que sabe que la música no
solo se escucha: se vive, se sufre, se respira.
“No sale el sol” no es simplemente una canción, es un
retrato de la ausencia y el desgarro, un poema sonoro que nació a finales de
los años noventa, cuando un tequila y un cúmulo de emociones se transformaron
en versos llorados sobre el papel. El tiempo, sin embargo, le da a la música
una segunda oportunidad. Hoy, con la producción impecable de Fernando Laura y
bajo la mirada cinematográfica de Franz Zavala, quien filmó el videoclip en las
mágicas locaciones de la Hacienda de Coecillo en el Estado de México, esta
pieza cobra nueva vida. En ella se escucha no solo la voz de un hombre que
perdió, sino la de un artista que encontró en el dolor la materia prima para
levantar un himno de vulnerabilidad.
Bruno Danzza no es un nombre ajeno para la industria.
Originario de Torreón, Coahuila, ha tejido una carrera que trasciende fronteras
y estilos, con más de quinientas canciones interpretadas por voces que han
marcado la memoria colectiva: Edith Márquez, Lupita D’Alessio, María José, Paty
Cantú, Banda El Recodo, Jenni Rivera, Ha-Ash, Mijares, Majo Aguilar, Shaila
Dúrcal, Alicia Villarreal, Yahir, María León y La Original Banda El Limón, por
mencionar apenas algunos. Su talento le ha valido reconocimientos de prestigio
como los premios BMI, SESAC y Billboard, pero su mayor premio está en la
capacidad de conectar con quienes encuentran en su obra una caricia, una
verdad, un desahogo.
Al mismo tiempo, su labor ha sido un puente entre el arte y las causas sociales. Es autor, junto con Adrián Navarro, del tema “Vencer el silencio”, convertido en himno del colectivo 50+1 en favor de las mujeres y contra la violencia de género. También coescribió con José Luis Roma la canción “Donar es amar”, interpretada por Río Roma, pieza que impulsa la cultura de la donación de órganos. Estos gestos reflejan que su música no se queda en el terreno de lo personal: se convierte en un acto de responsabilidad y de amor colectivo.
Su trayectoria profesional también lo ha llevado a roles
clave en la industria: dirige desde hace más de una década la editora musical
Cosmos Producciones, fue director creativo de Expo Compositores y más tarde
ocupó la dirección de disquera en BOBO Producciones. Con estos pasos, Bruno no
solo ha defendido su propia voz, sino la de muchos otros que ven en él un
referente de guía y compromiso artístico.
En este presente, su proyecto como cantautor se enriquece
con títulos como “Las cosas perdidas”, “Locos de atar”, “La resolana”, “No te
prometo nada” y “Nada es imposible”, todos disponibles en plataformas digitales
y recibidos con entusiasmo por un público que encuentra en ellos tanto refugio
como espejo. Canciones como “No te prometo nada” se han convertido en favoritas
del público por la intensidad con la que transmiten ternura y furia al mismo
tiempo, rasgo que se ha vuelto sello distintivo de su interpretación.
El lanzamiento de “No sale el sol” llega después de su
participación en “Los Cantautores”, encuentro celebrado en junio pasado que
reafirmó la vigencia de su propuesta. En paralelo, el EP “Rompe y Rasga” se
alza como un manifiesto emocional, un territorio donde Bruno desnuda el alma
con canciones que funcionan como heridas abiertas y bálsamos al mismo tiempo.
Este material es un recordatorio de que en la música, como en la vida, las
contradicciones son inevitables: el amor puede ser un refugio y un verdugo, la
despedida una condena y una liberación.
La pregunta que late en “No sale el sol” es universal: ¿qué
sucede cuando la ausencia se instala y los recuerdos se convierten en
fantasmas? Bruno Danzza ofrece una respuesta sin artificios: se canta, se llora
y se vuelve canción. En esa honestidad radica la grandeza de su obra, pues
logra que el oyente no solo acompañe su historia, sino que también se reconozca
en ella.
Hoy, con una carrera que abraza la creación, la producción y la interpretación, Bruno Danzza reafirma que la música es más que un oficio: es un acto de fe y de amor. Su voz, cargada de ternura y experiencia, nos recuerda que incluso en los días más oscuros, cuando parece que ya no sale el sol, siempre habrá melodías capaces de encender la esperanza.
