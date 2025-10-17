viernes, 17 de octubre de 2025

Lanzan campaña “En Redes, No Te Enredes” en el Estado de México


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Tlalnepantla.- La explanada municipal de Tlalnepantla fue escenario de un acto en la lucha por un entorno digital libre de violencia. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, acompañada por la reconocida activista Olimpia Coral Melo, encabezó el lanzamiento de la campaña “En Redes, No Te Enredes”, una iniciativa pionera que busca poner un alto a la violencia en espacios digitales.

Ante esto, la mandataria estatal subrayó que, en la actualidad, el uso de redes sociales expone a niñas, niños, jóvenes y adultos a riesgos como la desinformación, el acoso y la violencia digital. “Este escenario nos obliga a adoptar una educación digital que nos ayude a prevenir estas situaciones de riesgo”, expresó.

La campaña, diseñada como una estrategia integral de prevención, atención y denuncia, tiene como objetivo promover el uso responsable de las plataformas digitales y generar conciencia entre la ciudadanía sobre los peligros que acechan en el ciberespacio. Gómez Álvarez destacó que el 83% de la población mexicana mayor de seis años utiliza internet, lo que representa 100.2 millones de personas potencialmente expuestas a estas formas de violencia.

Durante el evento destacó la participación de Olimpia Coral Melo, impulsora de la conocida “Ley Olimpia”, la cual sanciona con prisión la difusión de contenido sexual sin consentimiento.

La Secretaria de las Mujeres del Estado de México, Mónica Chávez Durán, también tuvo palabras contundentes durante su intervención. “Cero Tolerancia a las violencias en los espacios públicos, escolares y digitales en contra de nuestras niñeces, adolescencias y mujeres mexiquenses”, declaró. Además, reveló que más del 50% de las mujeres mayores de 12 años ha sufrido ciberacoso, y que 6 de cada 10 menores han conversado con desconocidos en redes sociales o videojuegos.

La campaña contempla, además, una guía práctica para la prevención y detección de violencia en espacios escolares, desarrollada en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI). Esta herramienta busca fortalecer las capacidades de docentes y autoridades educativas para detectar situaciones de riesgo y proteger a la comunidad escolar.

Entre las autoridades presentes se dieron cita Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia; Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de SECTI; Jenaro Martínez Reyes, del SMSEM; el diputado Rigoberto Vargas Cervantes y el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, quienes coincidieron en que la violencia digital es un reto que debe enfrentarse de manera coordinada y urgente.

