Lanzan campaña “En Redes, No Te Enredes” en el Estado de México
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- Tlalnepantla.- La
explanada municipal de Tlalnepantla fue escenario de un acto en la lucha por un
entorno digital libre de violencia. La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez,
acompañada por la reconocida activista Olimpia Coral Melo, encabezó el
lanzamiento de la campaña “En Redes, No Te Enredes”, una iniciativa pionera que
busca poner un alto a la violencia en espacios digitales.
Ante esto, la mandataria estatal subrayó que, en la
actualidad, el uso de redes sociales expone a niñas, niños, jóvenes y adultos a
riesgos como la desinformación, el acoso y la violencia digital. “Este
escenario nos obliga a adoptar una educación digital que nos ayude a prevenir
estas situaciones de riesgo”, expresó.
La campaña, diseñada como una estrategia integral de
prevención, atención y denuncia, tiene como objetivo promover el uso
responsable de las plataformas digitales y generar conciencia entre la
ciudadanía sobre los peligros que acechan en el ciberespacio. Gómez Álvarez
destacó que el 83% de la población mexicana mayor de seis años utiliza
internet, lo que representa 100.2 millones de personas potencialmente expuestas
a estas formas de violencia.
Durante el evento destacó la participación de Olimpia Coral
Melo, impulsora de la conocida “Ley Olimpia”, la cual sanciona con prisión la
difusión de contenido sexual sin consentimiento.
La Secretaria de las Mujeres del Estado de México, Mónica
Chávez Durán, también tuvo palabras contundentes durante su intervención. “Cero
Tolerancia a las violencias en los espacios públicos, escolares y digitales en
contra de nuestras niñeces, adolescencias y mujeres mexiquenses”, declaró.
Además, reveló que más del 50% de las mujeres mayores de 12 años ha sufrido
ciberacoso, y que 6 de cada 10 menores han conversado con desconocidos en redes
sociales o videojuegos.
La campaña contempla, además, una guía práctica para la
prevención y detección de violencia en espacios escolares, desarrollada en
coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
(SECTI). Esta herramienta busca fortalecer las capacidades de docentes y
autoridades educativas para detectar situaciones de riesgo y proteger a la
comunidad escolar.
Entre las autoridades presentes se dieron cita Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia; Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de SECTI; Jenaro Martínez Reyes, del SMSEM; el diputado Rigoberto Vargas Cervantes y el presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, quienes coincidieron en que la violencia digital es un reto que debe enfrentarse de manera coordinada y urgente.
