Línea 3 del Mexicable avanza al 50%
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- La
construcción de la Línea 3 del Mexicable avanza conforme a lo previsto en
Naucalpan, con un 50% de obra ejecutada. Este nuevo sistema de transporte por
teleférico busca transformar la movilidad en la zona poniente del Valle de
México, particularmente en áreas de difícil acceso y terreno elevado.
Impulsado por el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y bajo la supervisión del secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, el proyecto beneficiará a más de 700,000 habitantes al ofrecer una alternativa de transporte moderno, digno, seguro y eficiente. Su conexión directa con el Sistema de Transporte Colectivo Metro, a través de la estación Mexipuerto Cuatro Caminos, permitirá una mayor integración con la red de transporte público de la región.
La Línea 3 tendrá una extensión total de 9.5 kilómetros,
distribuidos en una línea troncal de 4.8 kilómetros con seis estaciones, y dos
antenas adicionales; una hacia Izcalli Chamapa y otra hacia Lomas del Cadete,
cada una con dos estaciones. En total, se instalarán 278 cabinas con capacidad
para 10 pasajeros sentados, lo que permitirá movilizar hasta 40,000 usuarios
diariamente. La estructura contará con tres soportes principales y 62 postes
distribuidos a lo largo del recorrido.
Uno de los principales beneficios esperados es la reducción
significativa en los tiempos de traslado. Actualmente, recorrer esta zona puede
tomar hasta una hora; con el Mexicable, este tiempo se reducirá a solo 30
minutos. Además de mejorar la movilidad, se espera que el sistema contribuya
positivamente a la calidad de vida de los habitantes, al facilitar el acceso a
servicios, empleo y educación.
La Línea 3 del Mexicable representa un paso importante hacia un modelo de movilidad más equitativo y sustentable en el Valle de México.
