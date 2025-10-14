Llega el DIFEM a Texcoco con apoyos médicos y funcionales
Teotihuacán en Línea. Texcoco.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México (DIFEM) continúa desplegando sus Jornadas por todo
el territorio mexiquense. Con la más reciente realizada en el municipio de
Texcoco, siendo de cada diez municipios, al menos seis han sido atendidos.
Durante el evento, encabezado por la directora general del DIFEM, Karina Labastida Sotelo, se resaltó que seis de cada diez municipios del Estado de México ya han recibido atención directa, en coordinación con los Sistemas Municipales DIF. Nazario Gutiérrez Martínez, presidente municipal de Texcoco, y Yesenia Armas Tobón, presidenta del DIF local, acompañaron las actividades, así como la secretaria de Salud estatal, Macarena Montoya Olvera.
Más de mil
seiscientas personas de Texcoco han sido beneficiadas con servicios médicos,
odontológicos y nutricionales, además de atención legal y educativa. También se
han otorgado apoyos funcionales como sillas de ruedas, bastones, andaderas,
carriolas y lentes. En materia de salud, se brindaron análisis de laboratorio
para detección de colesterol, triglicéridos y glucosa, y se aplicaron vacunas
en colaboración con la Secretaría de Salud del Estado de México.
El DIFEM reiteró su compromiso con una política social de territorio, no de escritorio, promoviendo la inclusión, la empatía y el respeto. Se hizo un llamado a niños y adolescentes para conocer y ejercer sus Derechos de la Infancia, y a personas con discapacidad a tramitar su credencial y acudir a los centros y unidades de rehabilitación.
