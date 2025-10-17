Llegan víveres del Estado de México a Hidalgo tras afectaciones por intensas lluvias
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Hidalgo.- En un
gesto solidario que enaltece los lazos de hermandad entre entidades, el
Gobierno del Estado de México ha enviado un importante cargamento de ayuda
humanitaria al estado de Hidalgo, con el propósito de brindar auxilio inmediato
a las comunidades afectadas por recientes contingencias.
Desde los primeros días de emergencia, la coordinación del
esfuerzo estuvo en manos de la Dirección de Protección Civil del Estado de
México, que organizó la recaudación de víveres e insumos a través de los
Centros de Acopio instalados en puntos estratégicos: el Palacio de Gobierno y
el DIFEM en Toluca, la base de Protección Civil en Valle de Chalco y el Parque
de Orizaba en Naucalpan.
El envío consta de 15 toneladas de ayuda humanitaria y víveres, tres tráileres repletos de agua embotellada, insumos médicos, maquinaria pesada para labores de rescate, así como apoyo especializado en materia de salud. El convoy partió con destino al Aeropuerto Nacional Ingeniero Juan Guillermo Villasana, en la ciudad de Pachuca, donde las autoridades hidalguenses, con el respaldo de la Guardia Nacional, la SEDENA, la SEMAR y el propio Gobierno del Estado de Hidalgo, han asumido la tarea de distribución.
Para respaldar las labores en campo, un contingente de 235
elementos fue desplegado hacia el municipio de Molango de Escamilla. Entre las
corporaciones movilizadas se encuentran la Secretaría de Seguridad del Estado
de México, la Secretaría del Campo y la Protectora de Bosques (Probosque),
sumando esfuerzos en un operativo de gran escala que abarca desde asistencia
médica hasta remoción de escombros.
Como parte del equipo técnico, se enviaron cinco vehículos tipo Kodiac, ocho camionetas pick up, dos autobuses de la Secretaría de Seguridad y un helicóptero del Grupo Relámpagos. La maquinaria pesada, coordinada por la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, incluye 19 cargadores frontales con retroexcavadoras, dos excavadoras 320 y ocho camiones de volteo, ya en operación en zonas vulnerables.
La respuesta médica también ha sido prioritaria. Cuatro
brigadas de salud, equipadas con unidades terrestres, se encuentran desplegadas
para realizar labores de vacunación, saneamiento básico y vigilancia
epidemiológica. La Secretaría de Salud mexiquense ha reforzado el apoyo con
personal especializado, medicamentos e insumos médicos.
Pensando también en los animales domésticos, la Comisión
Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf) aportó 3.5 toneladas de
alimento para mascotas, con el fin de aliviar el sufrimiento de las familias
afectadas y sus compañeros animales.
“Ratificamos el compromiso y, sobre todo, el cariño y ese
sentimiento que tenemos como hermanos mexiquenses para, en este caso, Hidalgo.”,
comentó Gómez Álvarez.
Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, destacó que “se definió que el Estado de México ayude a los damnificados del estado de Hidalgo; sin embargo, también ya hemos enviado víveres al estado de Veracruz.”
