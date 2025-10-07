Lo detienen por presunto asesinato de amante. Esposa lo ayudó a quemar la ropa manchada de sangre.
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Atizapán de Zaragoza.-
Crimen de pasión y horror se registró en zona residencial la madrugada del
domingo, una tragedia sacudió al conjunto Loma Antigua en Atizapán de Zaragoaz,
cuando Rodolfo “N”, vecino de la planta baja, presuntamente asesinó a su
amante, Renata “N”, en el octavo piso del edificio.
Según testigos, la pareja había discutido durante el fin de
semana. La situación escaló cuando el sujeto subió al departamento de la joven
madre y la atacó con un cuchillo en la puerta de su hogar, donde también se
encontraba su pequeña hija.
Tras el crimen, Rodolfo bajó semidesnudo a su departamento,
donde su esposa, Ana Paulina “N”, lo habría ayudado a eliminar evidencia,
intentando quemar la ropa ensangrentada en la estufa.
Pero el olor a humo y los gritos alertaron a los habitantes,
quienes dieron parte a la Policía Municipal, que llegó en minutos. Rodolfo
intentó escapar en ropa interior, pero fue capturado de inmediato junto a su
cómplice sentimental.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ya investiga el caso.
