miércoles, 8 de octubre de 2025

Lo ejecutan frente a escuela de Ecatepec

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- El rugir de las balas rompió la tranquilidad de la tarde en la colonia Los Héroes 5ta Sección, cuando un joven fue acribillado sin piedad sobre la calle Apatzingán, justo frente a la escuela primaria "Juan de Dios Peza".

Testigos afirman que un sujeto solitario se le acercó sin mediar palabra y le disparó a quemarropa, dejándolo tirado en el asfalto para después emprender su huida a bordo de una motocicleta.

Elementos de emergencia llegaron al sitio, pero nada pudieron hacer ya que confimaron que el joven ya no contaba con signos vitales.

Servicios periciales acordonaron la zona y realizaron el levantamiento del cuerpo, mientras comienzan las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no hay detenidos.

