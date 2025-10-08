Lo ejecutan frente a escuela de Ecatepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- El rugir
de las balas rompió la tranquilidad de la tarde en la colonia Los Héroes 5ta
Sección, cuando un joven fue acribillado sin piedad sobre la calle Apatzingán,
justo frente a la escuela primaria "Juan de Dios Peza".
Testigos afirman que un sujeto solitario se le acercó sin
mediar palabra y le disparó a quemarropa, dejándolo tirado en el asfalto para
después emprender su huida a bordo de una motocicleta.
Elementos de emergencia llegaron al sitio, pero nada
pudieron hacer ya que confimaron que el joven ya no contaba con signos vitales.
Servicios periciales acordonaron la zona y realizaron el levantamiento del cuerpo, mientras comienzan las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no hay detenidos.
