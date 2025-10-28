Los quería matar a todos con una escopeta hechiza en Jilotepec: Está detenido
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Jilotepec.- ¡De
película de acción, pero al puro estilo mexiquense! La tarde de este martes, la
calma del barrio Las Huertas se rompió en mil pedazos cuando un hombre, fuera
de sí, apuntaba con una escopeta artesanal a dos vecinos en plena calle Andrés
Quintana Roo, Jilotepec.
Los gritos y el susto hicieron eco por toda la cuadra,
mientras el sujeto, que después fue identificado como Enrique “N” de 33 años, soltaba
amenazas a vecinos y policías.
Por fortuna, en ese momento pasaban elementos del Agrupamiento de Intervención Policial (GIP), dentro del Operativo Argos, de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM). Sin pensarlo dos veces, se bajaron de la patrulla y le ordenaron al enloquecido que soltara el arma.
Pero el tipo no cedía, hasta que vio el cerco policiaco
encima y, entre insultos, tiró la escopeta al suelo, rindiéndose antes de que
la cosa terminara peor.
El arma resultó ser una escopeta de fabricación casera, sin
marca ni matrícula, cargada con un cartucho útil calibre 20 milímetros, marca
Águila.
Los oficiales no tardaron en asegurar el arma y ponerle los brazaletes de acero. Enrique “N” fue llevado directo ante la Fiscalía General de la República (FGR), sede Tlalnepantla, donde ya se abrió una carpeta de investigación por portación de arma de fuego y agresión.
