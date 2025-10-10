viernes, 10 de octubre de 2025

Maestro aparece sin vida en el Cerro del Maguey. Tenía ficha de desaparición.


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Valle de Bravo.- Giovanni “N”, maestro de telesecundaria de 40 años, fue hallado sin vida en un solitario paraje conocido como El Cerro del Maguey, a un costado del camino que conduce al Pinal del Marquesado, en la comunidad de Los Pozos. La víctima, reportada como desaparecida desde el pasado 7 de octubre, presentaba visibles huellas de violencia.

El hallazgo estremeció a los lugareños, quienes dieron aviso a las autoridades. Paramédicos de la Cruz Roja sólo pudieron confirmar que el infortunado ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Fiscalía Regional acordonaron la zona y realizaron el levantamiento del cuerpo. La FGJEM abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de homicidio.

