Maestro aparece sin vida en el Cerro del Maguey. Tenía ficha de desaparición.
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Valle de Bravo.-
Giovanni “N”, maestro de telesecundaria de 40 años, fue hallado sin vida en un
solitario paraje conocido como El Cerro del Maguey, a un costado del camino que
conduce al Pinal del Marquesado, en la comunidad de Los Pozos. La víctima,
reportada como desaparecida desde el pasado 7 de octubre, presentaba visibles
huellas de violencia.
El hallazgo estremeció a los lugareños, quienes dieron aviso
a las autoridades. Paramédicos de la Cruz Roja sólo pudieron confirmar que el
infortunado ya no contaba con signos vitales.
Elementos de la Fiscalía Regional acordonaron la zona y realizaron el levantamiento del cuerpo. La FGJEM abrió una carpeta de investigación bajo el protocolo de homicidio.
