Más de 60 mil almas vibraron con Liran´Roll en el AlfeñiqueRock 2025
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca, Estado de
México. La Feria del Alfeñique 2025 continúa su fiesta a lo grande con la
vibrante edición de AlfeñiqueRock, donde más de 60 mil personas se dieron cita
para vivir una jornada histórica de música y pasión. Este evento se ha
convertido en un himno para los amantes del rock mexicano, y este año, la banda
Liran' Roll no decepcionó.
Con un show legendario, la banda sacudió Toluca, logrando romper récords de asistencia y encendiendo la explanada con sus himnos más emblemáticos como “El Pianista” y “Barco Azul”. El público, entregado y lleno de energía, cantó a todo pulmón, consolidando al festival como un referente de la música en vivo.
El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, no dejó
pasar la ocasión y entregó un reconocimiento a Liran’ Roll por su trayectoria y
por hacer vibrar a los miles de asistentes con su inconfundible estilo.
Los días previos a AlfeñiqueRock, la feria también ofreció
una amplia oferta cultural, con presentaciones artísticas y la exitosa carrera
"Yo Corro Por Mi Ciudad 2025", completando así una fiesta que une en
torno a la cultura, el deporte y, por supuesto, el buen rock mexicano.
Puro poder, pura banda, pura historia. Así se vivió este cierre en la Feria del Alfeñique, un evento que ya es parte de la identidad de Toluca y que sigue sumando emociones y recuerdos para todos los que lo vivieron.
