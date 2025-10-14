Masacre nocturna en Nezahualcóyotl. Asesinan a tres mujeres y un hombre dentro de una camioneta.
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nezahualcóyotl.- En
la madrugada del 13 de octubre, la tranquilidad de la colonia Loma Bonita fue
interrumpida por un violento suceso que dejó cuatro personas asesinadas a
balazos dentro de una camioneta.
Las víctimas, tres mujeres y un hombre, fueron encontradas
sin vida en el interior de una camioneta Honda Odyssey, color gris, en la calle
Agustín de Iturbide, cerca de la avenida Texcoco.
Aproximadamente a las 3:20 de la mañana, vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Al llegar al lugar, los elementos de seguridad confirmaron el deceso de cuatro personas, quienes permanecían sin identificar.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM)
ha abierto una carpeta de investigación por el multihomicidio. Los primeros
indicios sugieren una dinámica distinta a un ataque al azar: la fiscalía apunta
a que en la camioneta viajaban cinco personas que aparentemente sostenían una
discusión. El agresor, un sujeto que vestía chaleco azul, playera gris, bermuda
negra y gorra negra, huyó a pie hacia la esquina de Agustín de Iturbide y
disparó en repetidas ocasiones contra los cuatro ocupantes.
El agresor logró escapar a pie con dirección al norte,
dejando a las víctimas dentro del vehículo. Los cuatro cuerpos fueron
trasladados al Ministerio Público para los trámites de identificación y la
autopsia de ley. Las autoridades mantienen activa la búsqueda del responsable.
En tanto, hace unas horas la fiscalía anunció la detención de Pablo Felipe, alias el “Chiapaneco”, por su presunta participación en este multihomicidio.
