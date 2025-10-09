¡Milagro en el abismo! Camión se va al barranco y el chofer sale caminando
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chimalhuacán.- Un camión
de carga protagonizó una escena digna de película cuando cayó a un barranco en
la Mina Del Chimal de más de 40 metros
de profundidad y, contra todo pronóstico, el chofer salió caminando.
Los hechos ocurrieron cuando el operador del pesado vehículo descargaba cascajo en una zona de tiro presuntamente clandestina, donde perdió el control por causas aún no determinadas. Sin frenos, sin control y sin destino, la mole de metal se precipitó al vacío entre polvareda y estruendo.
Vecinos y curiosos, alertados por el estruendo, bajaron entre
piedras y monte para auxiliar al hombre, quien milagrosamente logró salir del
destrozado camión por su propio pie, cubierto de tierra, sangre y susto.
Paramédicos lo atendieron en el sitio y fue trasladado con vida a un nosocomio de la
región.
Autoridades aún no han informado sobre las condiciones del
sitio ni si se procederá contra quien resulte responsable por el uso de esta
zona irregular para el vertido de materiales.
Otra historia de horror y milagro que se suma a las páginas rojas del Estado de México.
