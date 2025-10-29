Muere menor de edad tras choque de motocicleta en Tecámac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- Una fatal
colisión se registró la tarde de ayer, cuando una motocicleta impactó
violentamente contra un vehículo tipo Aveo, dejando como saldo la muerte de un
menor de 14 años, identificado como Donovan “N”, quien viajaba como acompañante
en la motocicleta.
El accidente ocurrió en la intersección de las calles Lago
Ness y Valle de San Gabriel. Tras el impacto, tanto el menor como el conductor
de la moto salieron disparados y cayeron en plena vía pública. El joven perdió
la vida inmediatamente debido a un golpe severo en la cabeza contra el asfalto.
Elementos de seguridad pública acudieron al lugar, donde
cubrieron el cuerpo del menor mientras esperaban la llegada de los peritos para
realizar el levantamiento.
Ambos conductores, tanto el de la motocicleta como el del
Aveo, fueron trasladados en patrullas hacia las instalaciones del Ministerio
Público, donde se les abrirá un proceso legal. Un juez será el encargado de
determinar las responsabilidades sobre este trágico suceso que cobró la vida de
un menor.
Aunado, autoridades confirman que la ausencia de medidas de precaución tan simples, como el utilizar un casco, puede salvar tu vida y evitar que arruines la de otros.
