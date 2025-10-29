miércoles, 29 de octubre de 2025

Muere menor de edad tras choque de motocicleta en Tecámac


Muere menor de edad tras choque de motocicleta en Tecámac

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- Una fatal colisión se registró la tarde de ayer, cuando una motocicleta impactó violentamente contra un vehículo tipo Aveo, dejando como saldo la muerte de un menor de 14 años, identificado como Donovan “N”, quien viajaba como acompañante en la motocicleta.

El accidente ocurrió en la intersección de las calles Lago Ness y Valle de San Gabriel. Tras el impacto, tanto el menor como el conductor de la moto salieron disparados y cayeron en plena vía pública. El joven perdió la vida inmediatamente debido a un golpe severo en la cabeza contra el asfalto.

Elementos de seguridad pública acudieron al lugar, donde cubrieron el cuerpo del menor mientras esperaban la llegada de los peritos para realizar el levantamiento.

Ambos conductores, tanto el de la motocicleta como el del Aveo, fueron trasladados en patrullas hacia las instalaciones del Ministerio Público, donde se les abrirá un proceso legal. Un juez será el encargado de determinar las responsabilidades sobre este trágico suceso que cobró la vida de un menor.

Aunado, autoridades confirman que la ausencia de medidas de precaución tan simples, como el utilizar un casco, puede salvar tu vida y evitar que arruines la de otros.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 