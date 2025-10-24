viernes, 24 de octubre de 2025

Muere motociclista en la México-Texcoco


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chicoloapan.- Una tragedia ocurrió la mañana de este viernes en la carretera federal México-Texcoco, cerca del centro comercial Puerta Texcoco, cuando un motociclista perdió la vida tras derrapar debido al impacto de un automóvil que invadió su carril.

El incidente, que se registró en el carril de baja, dejó al conductor de la motocicleta sin vida en el lugar. Automovilistas que fueron testigos del accidente intentaron brindar los primeros auxilios, pero no pudieron salvarle la vida. Paramédicos que llegaron al lugar confirmaron la ausencia de signos vitales.

La policía municipal se encargó de abanderar la circulación mientras se acordonaba la zona. Se espera la llegada de los servicios periciales para el levantamiento del cuerpo. El motociclista circulaba en dirección a Los Reyes La Paz.

Las autoridades no han especificado la identidad de la víctima, pero confirmaron que el accidente fue provocado por el impacto con un automóvil, lo que llevó al motociclista a perder el control y derrapar sobre el asfalto.

No se reportan detenidos.

