Muere motociclista en la México-Texcoco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chicoloapan.- Una
tragedia ocurrió la mañana de este viernes en la carretera federal
México-Texcoco, cerca del centro comercial Puerta Texcoco, cuando un
motociclista perdió la vida tras derrapar debido al impacto de un automóvil que
invadió su carril.
El incidente, que se registró en el carril de baja, dejó al
conductor de la motocicleta sin vida en el lugar. Automovilistas que fueron
testigos del accidente intentaron brindar los primeros auxilios, pero no
pudieron salvarle la vida. Paramédicos que llegaron al lugar confirmaron la
ausencia de signos vitales.
La policía municipal se encargó de abanderar la circulación
mientras se acordonaba la zona. Se espera la llegada de los servicios
periciales para el levantamiento del cuerpo. El motociclista circulaba en
dirección a Los Reyes La Paz.
Las autoridades no han especificado la identidad de la
víctima, pero confirmaron que el accidente fue provocado por el impacto con un
automóvil, lo que llevó al motociclista a perder el control y derrapar sobre el
asfalto.
No se reportan detenidos.
