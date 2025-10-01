Mujer es asesinada a balazos tras resistirse a un asalto en Chalco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chalco.- Una madre
de familia fue asesinada a balazos la mañana del lunes, luego de resistirse a
un asalto mientras circulaba en motocicleta en la colonia Llano de San Juan de
Dios.
Los hechos ocurrieron sobre la calle Violetas, un camino de
terracería donde, según testimonios, un delincuente armado intentó despojarla
de sus pertenencias. La víctima se negó a entregarlas pese a las amenazas, lo
que enfureció al delincuente, disparándole a la mujer.
Vecinos del lugar salieron de sus casas tras escuchar las
detonaciones y hallaron a la mujer tendida sobre el camino, pidiendo auxilio a elementos
de emergencia, quienes confirmaron la ausencia de signos vitales. Autoridades
locales acudieron al sitio para acordonar la zona e iniciar las investigaciones
correspondientes.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas por este asesinato.
