Naucalpan y EdoMéx firman convenio por la paz laboral y la justicia social
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Naucalpan.- El
gobierno municipal de Naucalpan, encabezado por Isaac Montoya Márquez, y la
Secretaría del Trabajo del Estado de México, representada por su titular
Norberto Morales Poblete, han firmado un convenio de colaboración para
fortalecer los derechos y la justicia laboral en el municipio.
Este acuerdo, más allá de ser un simple trámite
administrativo, fue calificado por mandatario municipal como un "pacto con
respeto a los derechos humanos laborales" y a la dignidad de los
trabajadores. El objetivo primordial es impulsar una cultura de la legalidad y
la paz social, a través del diálogo.
El punto central del convenio es la organización y desarrollo de jornadas de conciliación laboral permanentes. La finalidad es ofrecer un mecanismo ágil, eficiente y cercano para resolver disputas, evitando a los trabajadores y empleadores los procesos judiciales largos, costosos y desgastantes.
Tanto el alcalde como el secretario Morales Poblete
destacaron que la verdadera justicia no se mide sólo en sentencias, sino en la
paz social, que se logra al resolver los conflictos de manera pronta e
imparcial. Subrayaron que la mediación, la conciliación y el arbitraje
representan un nuevo paradigma de justicia restaurativa que prioriza el
entendimiento entre las partes. El secretario Norberto Morales Poblete enfatizó
que esta iniciativa obedece a la visión humanista y cercana de la gobernadora
Delfina Gómez Álvarez, buscando garantizar el acceso efectivo a los derechos
laborales directamente en el territorio.
Ambos funcionarios coincidieron en que el desarrollo político, social y económico del municipio solo será posible si se construye sobre el cimiento de la justicia laboral.
