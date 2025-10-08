“No es tiempo de protagonismos, es tiempo de cerrar filas”: Horacio Duarte
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En un
ejercicio de rendición de cuentas cargado de mensajes políticos, Horacio Duarte
Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, compareció ante
la LXII Legislatura mexiquense para presentar el segundo informe de labores de
la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. El acto, realizado en la cámara local,
sirvió tanto para enumerar avances como para reafirmar la narrativa del actual
gobierno; unidad, transformación y trabajo constante.
Duarte destacó que la gobernabilidad ha sido un eje central
en esta administración, sustentada en la coordinación institucional, el diálogo
con los tres órdenes de gobierno y una presencia activa en los municipios. Bajo
este enfoque, el secretario subrayó que el Estado de México ha logrado mantener
estabilidad política en medio de un contexto nacional de alta exigencia.
El tono del discurso fue claro. Este gobierno es parte de un
proyecto mayor, el de la Cuarta Transformación, que según Duarte no debe
entenderse como un simple periodo sexenal, sino como un proceso de largo
alcance que exige compromiso, continuidad y visión de Estado. “La unidad no es
una sugerencia, es una exigencia del momento histórico”, dijo, en lo que
pareció ser un llamado a cerrar filas más allá de intereses personales.
Uno de los aspectos más destacados fue el programa social Mujeres con Bienestar, que ha alcanzado a 650 mil beneficiarias, además de que se informó que uno de cada dos hogares mexiquenses recibe algún tipo de apoyo estatal. Aunque estos números no fueron acompañados de un análisis profundo de impacto, reflejan un esfuerzo por atender a los sectores más vulnerables de la población.
En materia de salud, Duarte señaló que se han otorgado más
de nueve millones de consultas médicas y se ha trabajado en la rehabilitación
de clínicas y hospitales. En educación, se resaltó el fortalecimiento del
sistema a través de becas, infraestructura y equipamiento. Si bien no se
abordaron de forma crítica los retos que persisten, el énfasis estuvo en
mostrar una administración activa y en movimiento.
La economía y la movilidad también ocuparon un espacio
importante. Se reportaron inversiones superiores a los 216 mil millones de
pesos y se colocó al Estado de México como el primer generador de empleos
formales del país. El Mexibús y el Mexicable han tenido aumentos en su uso, con
incrementos del 18.6% y 49.5% respectivamente, lo que da señales de una mejora
en los sistemas de transporte público.
Uno de los proyectos más ambiciosos mencionados fue el Plan
Integral del Oriente, que beneficiará a más de 10 millones de personas en 10
municipios, con acciones en infraestructura social, vivienda, educación y
salud. Aunque aún es pronto para evaluar su impacto real, se perfila como una
de las apuestas más relevantes de este sexenio.
Duarte también fue enfático al decir que no es momento para
aspiraciones personales, dejando claro que cualquier intención de candidatura
deberá esperar. Este mensaje se alinea con su insistencia en mantener la
cohesión interna y priorizar los resultados por encima de los proyectos
individuales.
En conjunto, la comparecencia proyectó una imagen de gobierno disciplinado, centrado en su trabajo territorial y con una agenda de transformación alineada con el gobierno federal. Aunque quedaron fuera del discurso los desafíos estructurales y las críticas desde fuera del círculo oficial, el mensaje fue contundente: la administración mexiquense se siente sólida, enfocada y comprometida con su visión de cambio, aunque con una urgencia de cerrar filas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión