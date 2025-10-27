Operación Caudal: El golpe más grande contra el tráfico de agua en el Estado de México
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea.- En un despliegue que
recordó los operativos más contundentes de décadas pasadas, la madrugada del
viernes 24 de octubre de 2025 arrancó la llamada Operación Caudal, una acción
coordinada entre fuerzas federales y estatales para frenar el comercio ilícito de
agua en el Estado de México.
De acuerdo con fuentes ministeriales, más de 48 municipios de la entidad se encuentran bajo cobertura del operativo, que busca poner fin a una red de extracción, acaparamiento y distribución ilegal del vital líquido. Se trata, según las autoridades, del primer gran golpe organizado contra el tráfico de agua en México, un delito que en los últimos años se ha expandido silenciosamente a la sombra de la crisis hídrica.
En las primeras horas del despliegue, se reportó el
aseguramiento de más de 160 sitios relacionados con la extracción y venta
clandestina, así como más de 250 vehículos, entre ellos pipas y tráileres,
utilizados para el transporte del recurso. Todos quedaron bajo resguardo por su
presunta relación con actividades de acaparamiento y comercio ilícito.
Participan en el operativo elementos de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México, la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la
Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad mexiquense, la Conagua, la CAEM y
organismos municipales de agua.
Las investigaciones apuntan a grupos organizados que se autodenominan sindicatos, presuntamente implicados en la explotación de pozos, el transporte ilegal del recurso y la venta clandestina de agua potable.
El objetivo, según autoridades consultadas, es interrumpir
toda la cadena del comercio ilícito, detectar los puntos de acaparamiento y
desarticular las redes que operan desde hace años con total impunidad.
Mientras las acciones continúan, el operativo permanece
activo y en marcha. Las autoridades no descartan nuevas detenciones ni la
revelación de nombres de los principales operadores de este millonario negocio
que, por primera vez, enfrenta el peso de la ley.
La Operación Caudal apenas comienza, pero ya se perfila como una de las mayores batallas contra el saqueo del agua en la historia reciente del país.
