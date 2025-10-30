Operativo Día de Muertos 2025: Seguridad reforzada en todo el Estado
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- A tan solo
días del inicio de las festividades por el Día de Muertos, el Estado de México
se prepara para el Operativo Día de Muertos 2025, que busca garantizar el orden
y la seguridad durante este periodo de alta afluencia en los 125 municipios del
territorio mexiquense.
El operativo, que se desplegará del 31 de octubre al 2 de
noviembre, contará con la participación de más de 20,000 elementos de
seguridad, entre ellos fuerzas de la Secretaría de Seguridad del Estado de
México (SSEM), SEDENA, SEMAR, Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de
Justicia Mexiquense (FGJEM), en colaboración con autoridades locales.
El operativo contará con patrullajes motorizados y a pie en
zonas de alta concurrencia, vigilancia aérea con drones y monitoreo de los
Centros de Control C5 en Ecatepec y Toluca, vigilancia en 583 cementerios, con
210 de ellos bajo vigilancia constante, mientras que el resto tendrá
patrullajes regulares y la presencia de más de 1,700 efectivos de la SSEM, 568
unidades motorizadas, 25 binomios caninos y 25 caballos para tareas de
seguridad y vigilancia.
El Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, subrayó la importancia de las Mesas de Paz y la coordinación interinstitucional, con el fin de prevenir cualquier alteración al orden público y proteger tanto a los residentes como a los miles de visitantes que acudirán a los tradicionales eventos de este fin de semana. Además, se incrementará la seguridad en centros comerciales y zonas turísticas debido al aumento de actividades por los días de asueto.
