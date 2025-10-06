Pepe Couttolenc rinde Primer Informe Legislativo
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En un
ambiente de entusiasmo y fuerte respaldo popular, el diputado local José
Alberto Couttolenc Buentello rindió su Primer Informe Legislativo ante un Salón
Rojo del Club Toluca completamente abarrotado, dentro y fuera del recinto. Bajo
el lema “Escuchar para Cumplir”, Pepe Couttolenc presentó los logros alcanzados
al frente del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hoy
segunda fuerza política en el Congreso del Estado de México.
El legislador mexiquense dejó en claro que cumplir no es hablar bonito, sino transformar la voz ciudadana en acciones concretas. Flanqueado por figuras de peso como Karen Castrejón, Arturo Escobar y Manuel Velasco, el diputado desglosó su trabajo legislativo dividido en cinco ejes temáticos, destacando avances en materia ambiental, derechos de la mujer, acceso al agua, apoyo a los jóvenes y protección del bolsillo familiar.
Desde la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos
por Razón de Género y la Pulsera Centinela, hasta la prohibición de plásticos
de un solo uso y la conversión de basureros en generadores de energía, el
diputado reafirmó su compromiso con causas ciudadanas. “La basura será energía
y lo inorgánico se recicla”, sentenció con fuerza.
Con 19 municipios bajo gobiernos del Verde, seis comisiones
legislativas presididas y un escaño federal, Couttolenc remarcó el crecimiento
del partido y su apertura para quienes buscan hacer política desde el trabajo.
“Chamba mata grilla”, dijo entre aplausos, proyectando un liderazgo que, según
voces cercanas al evento, podría encabezar en un futuro la gubernatura estatal.
El evento, cargado de simbolismo y respaldo popular, confirmó al dirigente ecologista como una figura joven, transparente y con resultados, que ha sabido conectar con las demandas de una ciudadanía exigente y consciente.
