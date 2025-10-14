Policías de Ecatepec salvan a bebé de asfixiarse
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- Una
angustiante escena se vivió en la colonia Jardines de Morelos, cuando un recién
nacido de apenas siete días de vida comenzó a asfixiarse en un consultorio ubicado
en las calles Volcán y Brisa.
La desesperación de la madre, Karen Reyes, llevó a pedir
auxilio a gritos, siendo escuchada por elementos del Sector 16 de la Policía
Municipal de Ecatepec, quienes no dudaron en actuar.
La oficial Yuliana Zárate, de 28 años, aplicó de inmediato maniobras de reanimación, mientras que sus compañeros, Samuel Sereno y Mario Castillo, facilitaron el traslado del menor en patrulla al Hospital Las Américas.
El bebé, que presentaba signos de asfixia y coloración
morada, fue estabilizado tras recibir oxígeno y lavado nasal de urgencia. El
diagnóstico médico indicó una obstrucción por leche y mucosidad, derivada de
una gripe.
Gracias a la rápida intervención de los uniformados, el menor se encuentra fuera de peligro.
Una historia que demuestra que el uniforme no solo protege... también salva vidas.
