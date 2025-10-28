martes, 28 de octubre de 2025

Por el momento no hay alzas significativas en precio de gas LP en EdoMéx: Comisión Nacional de Energía


Por el momento no hay alzas significativas en precio de gas LP en EdoMéx: Comisión Nacional de Energía

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. CDMX.- La Comisión Nacional de Energía (CNE) informó a través del Diario Oficial de la Federación la entrada en vigor, del 26 de octubre al 1 de noviembre de este año, de las nuevas disposiciones establecidas en las normas NOM-006A-2025 y NOM-007A-2025. Estas medidas, publicadas el pasado 3 de octubre, tienen como propósito reforzar la seguridad en la distribución, transporte y almacenamiento del Gas LP, así como corregir fallas en la supervisión y reducir los accidentes registrados recientemente.

De acuerdo con la información oficial, se busca fortalecer el control operativo, el mantenimiento preventivo y la certificación del personal, garantizando la seguridad industrial, ambiental y ciudadana en todo el país.

En cuanto a los precios del Gas LP, para la semana comprendida entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, la tarifa se mantiene sin cambios en la Ciudad de México, con un costo de $19.64 por kilogramo y $10.61 por litro, IVA incluido. En el Estado de México, los precios se conservan en niveles similares, con ligeros ajustes en algunos municipios.

Aunque también se debe considerar que en varios estados de la república sí se presentó un aumento significativo.

La CNE destacó que no se registran aumentos significativos respecto a la semana anterior, mientras avanzan las acciones para mejorar la regulación y seguridad del sector energético nacional.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 