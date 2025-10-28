Por el momento no hay alzas significativas en precio de gas LP en EdoMéx: Comisión Nacional de Energía

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. CDMX.- La Comisión
Nacional de Energía (CNE) informó a través del Diario Oficial de la Federación
la entrada en vigor, del 26 de octubre al 1 de noviembre de este año, de las
nuevas disposiciones establecidas en las normas NOM-006A-2025 y NOM-007A-2025.
Estas medidas, publicadas el pasado 3 de octubre, tienen como propósito
reforzar la seguridad en la distribución, transporte y almacenamiento del Gas
LP, así como corregir fallas en la supervisión y reducir los accidentes
registrados recientemente.
De acuerdo con la información oficial, se busca fortalecer el control operativo, el mantenimiento preventivo y la certificación del personal, garantizando la seguridad industrial, ambiental y ciudadana en todo el país.
En cuanto a los precios del Gas LP, para la semana comprendida
entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, la tarifa se mantiene sin cambios
en la Ciudad de México, con un costo de $19.64 por kilogramo y $10.61 por
litro, IVA incluido. En el Estado de México, los precios se conservan en
niveles similares, con ligeros ajustes en algunos municipios.
Aunque también se debe considerar que en varios estados de
la república sí se presentó un aumento significativo.
La CNE destacó que no se registran aumentos significativos respecto a la semana anterior, mientras avanzan las acciones para mejorar la regulación y seguridad del sector energético nacional.
