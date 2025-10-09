jueves, 9 de octubre de 2025

Presentan estrategia CERA para cuidado de los animales


Presentan estrategia CERA para cuidado de los animales

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, presentó la estrategia CERA (Captura, Esteriliza, Educa, Resguarda y Adopta, misma que marca un avance hacia la protección animal en el Estado de México. En una región donde la sobrepoblación de perros y gatos ha sido históricamente ignorada o tratada de forma ineficaz, esta iniciativa representa una apuesta por un modelo ético y sustentable de intervención. La participación de actores gubernamentales, académicos y de la sociedad civil sugiere una intención seria de hacer conciencia entre humanos y animalitos, pero el éxito dependerá de su continuidad, ejecución y fiscalización reales.

El enfoque integral que propone CERA es, sin duda un acierto. La captura y la esterilización masiva son medidas básicas pero necesarias para reducir el sufrimiento animal y los riesgos sanitarios, sin recurrir al sacrificio como método de control. A ello se suma la educación, que es el único camino para modificar de fondo la mentalidad de abandono y maltrato que prevalece en muchas comunidades. Sin embargo, las campañas de concientización deben ser profundas, constantes y culturalmente sensibles para que logren un cambio duradero.

La colaboración entre municipios, asociaciones protectoras y universidades da pie a una red de trabajo que puede sostener acciones a largo plazo.

Pero si bien se han entregado apoyos como alimento a refugios y se han firmado convenios, la realidad exige mucho más: presupuesto sostenido, seguimiento transparente de las adopciones, protocolos claros de atención veterinaria y, sobre todo, voluntad política y social para sostener el proyecto más allá de una administración.

Los once municipios incluidos en la primera etapa son solo el inicio, y aunque representan zonas con serios problemas de abandono animal, urge expandir el programa a más regiones. Además, el éxito de CERA dependerá de su capacidad para generar vínculos comunitarios. Ningún programa será suficiente si la ciudadanía no asume un papel activo en la tutela responsable.

La visión del gobierno de Delfina Gómez apunta a una visión sensible y necesaria. No obstante, proteger a los animales no puede quedar solo en el terreno del discurso. La verdadera transformación vendrá cuando se integren estos principios en las políticas públicas de salud, educación y seguridad. En ese sentido, CERA es una promesa alentadora, pero aún queda por ver si podrá sostenerse como política estructural o si terminará siendo, como tantas otras veces, una buena intención sin continuidad.

Los municipios que participarán en esta primera edición del programa son Amecameca, Chiautla, Chicoloapan, Chimalhuacán, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tejupilco, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Villa de Allende y Texcoco.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)
 