Presentan estrategia CERA para cuidado de los animales
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- Delfina
Gómez, gobernadora del Estado de México, presentó la estrategia CERA (Captura,
Esteriliza, Educa, Resguarda y Adopta, misma que marca un avance hacia la
protección animal en el Estado de México. En una región donde la sobrepoblación
de perros y gatos ha sido históricamente ignorada o tratada de forma ineficaz,
esta iniciativa representa una apuesta por un modelo ético y sustentable de
intervención. La participación de actores gubernamentales, académicos y de la
sociedad civil sugiere una intención seria de hacer conciencia entre humanos y animalitos,
pero el éxito dependerá de su continuidad, ejecución y fiscalización reales.
El enfoque integral que propone CERA es, sin duda un
acierto. La captura y la esterilización masiva son medidas básicas pero necesarias
para reducir el sufrimiento animal y los riesgos sanitarios, sin recurrir al
sacrificio como método de control. A ello se suma la educación, que es el único
camino para modificar de fondo la mentalidad de abandono y maltrato que
prevalece en muchas comunidades. Sin embargo, las campañas de concientización
deben ser profundas, constantes y culturalmente sensibles para que logren un
cambio duradero.
La colaboración entre municipios, asociaciones protectoras y universidades da pie a una red de trabajo que puede sostener acciones a largo plazo.
Pero si bien se han entregado apoyos como alimento a refugios y se han
firmado convenios, la realidad exige mucho más: presupuesto sostenido,
seguimiento transparente de las adopciones, protocolos claros de atención
veterinaria y, sobre todo, voluntad política y social para sostener el proyecto
más allá de una administración.
Los once municipios incluidos en la primera etapa son solo
el inicio, y aunque representan zonas con serios problemas de abandono animal,
urge expandir el programa a más regiones. Además, el éxito de CERA dependerá de
su capacidad para generar vínculos comunitarios. Ningún programa será
suficiente si la ciudadanía no asume un papel activo en la tutela responsable.
La visión del gobierno de Delfina Gómez apunta a una visión
sensible y necesaria. No obstante, proteger a los animales no puede quedar solo
en el terreno del discurso. La verdadera transformación vendrá cuando se
integren estos principios en las políticas públicas de salud, educación y
seguridad. En ese sentido, CERA es una promesa alentadora, pero aún queda por
ver si podrá sostenerse como política estructural o si terminará siendo, como
tantas otras veces, una buena intención sin continuidad.
Los municipios que participarán en esta primera edición del programa son Amecameca, Chiautla, Chicoloapan, Chimalhuacán, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tejupilco, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Villa de Allende y Texcoco.
