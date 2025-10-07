Presunto feminicida detona tanque de gas cuando iban por él en Nicolás Romero. Un policía muerto.
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nicolás Romero.- El
estruendo sacudió la madrugada del miércoles en la colonia Benito Juárez cuando
una explosión, provocada desde el interior de un domicilio por Jorge Antonio
“N”, dejó muerte, fuego y un rastro de horror que estremece a este municipio
del Estado de México.
Todo comenzó con la desaparición de Marisol, una joven
reportada como no localizada días atrás. Las pesquisas llevaron a los agentes
hasta la casa de su presunta expareja, Jorge Antonio “N”. Al llegar, los
elementos de seguridad se preparaban para ingresar al inmueble cuando fueron
sorprendidos por una fuerte detonación.
Según reportes, Jorge habría accionado un tanque de gas con la intención de impedir el ingreso de los uniformados. La explosión alcanzó a un policía que intentaba entrar por el segundo piso, arrebatándole la vida en el acto. La onda expansiva se sintió a varias cuadras a la redonda.
En medio del caos, las autoridades lograron ingresar al
domicilio. Lo que encontraron dentro superó cualquier conjetura, el cuerpo sin
vida de Marisol yacía en el lugar. Se presume que Jorge Antonio “N” es el autor
del feminicidio.
Gravemente herido, el sujeto fue trasladado bajo custodia
para recibir atención médica. Ahí mismo quedó detenido por los hechos.
Vecinos del rumbo relatan que las discusiones entre la
pareja eran frecuentes. Nadie imaginó un desenlace de esta magnitud. Las
autoridades continúan con las investigaciones. La comunidad exige justicia por
Marisol y por el agente caído en cumplimiento de su deber.
Aunado, se llevó a cabo una ceremonia por el elemento que murió cumpliendo su deber.
