Queman vivo a presunto asaltante en Chalco

EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chalco.- Una noche
de furia y justicia por mano propia se vivió en la colonia San Martín
Cuautlalpan, municipio de Chalco, cuando más de 200 vecinos decidieron castigar
con sus propias manos a dos hombres señalados de presuntamente asaltar a una
vecina.
El primero de los presuntos delincuentes no tuvo suerte y murió tras ser rociado con gasolina y prendido fuego por la turba enardecida. El segundo, aunque resultó gravemente lesionado, fue salvado en el último momento por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) que llegaron a contener la multitud con detonaciones y gas pimienta.
El sobreviviente fue trasladado de inmediato a un hospital
cercano, donde su estado de salud se reporta grave. La policía continúa en
alerta para evitar que la violencia se propague en esta comunidad ya sacudida por
el miedo y la desesperación.
Vecinos aseguran que su acto fue un mensaje claro contra la delincuencia, mientras las autoridades llaman a la calma y a que se respeten los procesos legales. La colonia San Martín Cuautlalpan queda marcada por una noche donde la justicia y la violencia se entrelazaron de manera trágica.
