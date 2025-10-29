Recuperan camioneta robada en Nopaltepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nopaltepec.- El
pasado sábado, una historia de horror vivió un ciudadano cuando un grupo de
delincuentes armados perpetró un violento asalto a mano armada y despojó a un
ciudadano de su camioneta particular. El robo, que ocurrió en plena luz del
día, desató una inmediata movilización de las autoridades.
La madrugada del domingo 26, un operativo coordinado entre
la Policía Municipal de Tlanalapa, Hidalgo, la Policía Municipal y la Policía
Estatal del Estado de México logró ubicar y recuperar la camioneta en una zona
rural cercana al municipio. El vehículo fue entregado sin daños al propietario,
quien había solicitado el apoyo de las autoridades.
Este exitoso operativo demuestra la eficacia de la
colaboración entre diferentes cuerpos de seguridad, que con una comunicación
eficiente lograron evitar que los delincuentes se salieran con la suya.
Hasta el momento las investigaciones continúan en curso para dar con los responsables de diversos asaltos que se han registrado en la zona.
