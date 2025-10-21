Recuperan cargamento valuado en medio millón de pesos en Tecámac
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- En el
marco del Operativo Blindaje, elementos de la Secretaría de Seguridad del
Estado de México, adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de
Vehículos y Transporte, lograron la recuperación de una unidad robada con
cargamento, valuada en aproximadamente 500 mil pesos.
El vehículo localizado es un portacontenedor marca Reyvol
Tank Zada, color azul, que transportaba un líquido utilizado en la elaboración
de colchones. La unidad fue encontrada en aparente estado de abandono sobre la
Carretera Federal México–Pachuca, a la altura del kilómetro 44.5, en la colonia
Los Reyes Acozac, municipio de Tecámac, tras una alerta recibida mediante los
grupos de coordinación interinstitucional.
El vehículo y el tanque fueron asegurados y trasladados con apoyo de grúa a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra el Transporte, con sede en Ecatepec. Las autoridades determinarán la situación jurídica correspondiente y continuarán con las investigaciones.
