martes, 21 de octubre de 2025

Recuperan cargamento valuado en medio millón de pesos en Tecámac


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tecámac.- En el marco del Operativo Blindaje, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, adscritos a la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte, lograron la recuperación de una unidad robada con cargamento, valuada en aproximadamente 500 mil pesos.

El vehículo localizado es un portacontenedor marca Reyvol Tank Zada, color azul, que transportaba un líquido utilizado en la elaboración de colchones. La unidad fue encontrada en aparente estado de abandono sobre la Carretera Federal México–Pachuca, a la altura del kilómetro 44.5, en la colonia Los Reyes Acozac, municipio de Tecámac, tras una alerta recibida mediante los grupos de coordinación interinstitucional.

El vehículo y el tanque fueron asegurados y trasladados con apoyo de grúa a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos contra el Transporte, con sede en Ecatepec. Las autoridades determinarán la situación jurídica correspondiente y continuarán con las investigaciones.

