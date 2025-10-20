Recuperan millonario cargamento de huevo robado en la México - Pirámides
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Huehuetoca.- En un
contundente golpe a la delincuencia organizada, autoridades del Estado de
México lograron recuperar una millonaria carga de huevo que había sido robada
días antes sobre la Autopista México-Pirámides, a la altura de Los Héroes, Ecatepec.
El atraco se perpetró el pasado 14 de octubre, cuando dos sujetos armados interceptaron un tractocamión Kenworth con caja refrigerada, el cual transportaba 780 cajas de huevo, con valor aproximado de 2.3 millones de pesos. Los delincuentes utilizaron un vehículo tipo Torton para perpetrar el robo, cerrándole el paso y obligando al operador a detenerse.
Gracias a la inmediata intervención de la Fiscalía General
de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Secretaría de Seguridad del
Estado de México (SSEM), y tras una minuciosa labor de inteligencia, se
solicitó una orden de cateo para un predio localizado en la colonia Santa
Teresa, a un costado de la carretera Tula-Jorobas, Huehuetoca.
Un dispositivo de geolocalización fue la clave para dar con
el paradero de la unidad. Durante el cateo se recuperó una caja seca, un
autotanque galvanizado con reporte de robo del pasado 26 de septiembre, y la
totalidad de la mercancía; las 780 cajas de huevo.
El inmueble quedó asegurado y las investigaciones continúan.
