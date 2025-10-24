Recuperan tractocamión y remolques robados en Nopaltepec
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nopaltepec.- La
Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) logró recuperar un
tractocamión marca Kenworth y dos remolques/tanques que habían sido reportados
como robados, en un operativo relámpago que movilizó a decenas de elementos.
De acuerdo con los primeros reportes, las unidades fueron
localizadas aparentemente abandonadas sobre un camino de terracería, tras
recibir el alertamiento del hurto. Inmediatamente, la SSEM implementó un
operativo de búsqueda que permitió ubicar las unidades y confirmar, a través
del C5, que coincidían con los vehículos reportados.
El hallazgo forma parte de las acciones derivadas de las
Mesas de Paz y de los patrullajes rutinarios que realiza la SSEM en la región
para garantizar la seguridad de los habitantes. Posteriormente, los vehículos
fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público, donde se continuarán
con las diligencias correspondientes para esclarecer el robo.
En tanto, las investigaciones continúan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión