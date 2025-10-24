viernes, 24 de octubre de 2025

Recuperan tractocamión y remolques robados en Nopaltepec


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Nopaltepec.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) logró recuperar un tractocamión marca Kenworth y dos remolques/tanques que habían sido reportados como robados, en un operativo relámpago que movilizó a decenas de elementos.

De acuerdo con los primeros reportes, las unidades fueron localizadas aparentemente abandonadas sobre un camino de terracería, tras recibir el alertamiento del hurto. Inmediatamente, la SSEM implementó un operativo de búsqueda que permitió ubicar las unidades y confirmar, a través del C5, que coincidían con los vehículos reportados.

El hallazgo forma parte de las acciones derivadas de las Mesas de Paz y de los patrullajes rutinarios que realiza la SSEM en la región para garantizar la seguridad de los habitantes. Posteriormente, los vehículos fueron trasladados a la Agencia del Ministerio Público, donde se continuarán con las diligencias correspondientes para esclarecer el robo.

En tanto, las investigaciones continúan.

