Refuerzan bordos del Río Lerma para evitar desbordamientos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Lerma.- En una firme
muestra de coordinación entre los tres niveles de gobierno, se llevaron a cabo
intensas labores de reforzamiento en los bordos del Río Lerma con el objetivo
de prevenir posibles desbordamientos que pudieran poner en riesgo a las
familias mexiquenses asentadas en las márgenes de este importante afluente.
Los trabajos se desplegaron en los municipios de Lerma,
Ocoyoacac y San Mateo Atenco, puntos históricamente vulnerables durante la
temporada de lluvias. Como parte de las acciones inmediatas, se colocaron 20
mil costales equivalentes a 42 toneladas de arena en los sitios considerados
críticos: La Ciénaga en Lerma; La Trompadera en Ocoyoacac y el Puente de Tres
Cruces en San Mateo Atenco. Estas maniobras buscan contener el cauce del río y
evitar que el agua inunde vialidades, zonas habitacionales y áreas urbanas.
Además, fue instalada y se mantiene en operación una bomba de desagüe con capacidad para desalojar hasta mil quinientos litros de agua por segundo, localizada estratégicamente en Lerma. El líquido recolectado se conduce hacia el Río Ocoyoacac y posteriormente al propio Río Lerma, permitiendo con ello un manejo más seguro del nivel del agua ante las intensas lluvias que se han registrado recientemente.
En la ejecución de estas labores participaron de forma
conjunta dependencias estatales, federales y municipales, destacando la
presencia del secretario del Agua, José Arnulfo Silva; el coordinador general
de Protección Civil, Adrián Hernández Romero; y el presidente municipal de
Lerma, Miguel Ángel Ramírez Ponce.
Sumaron esfuerzos la Secretaría del Agua, la Coordinación
General de Protección Civil, la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM),
el Grupo Tláloc, la Junta de Caminos, la Guardia Nacional, la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los
gobiernos municipales de Lerma, Ocoyoacac y San Mateo Atenco.
Con estas acciones, se busca dar respuesta inmediata a las afectaciones recientes, al tiempo que se refuerzan las medidas preventivas para proteger la integridad y el patrimonio de las y los mexiquenses que habitan en la cuenca del Río Lerma.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para Teotihuacán en Línea, su opinión es muy valiosa. Basado en la libertad de expresión, su anonimato será respetado. Le sugerimos no usar palabras soeces ni referencias a la vida privada de los demás, únicos limitantes en la libertad de terceros.
Por favor, comparta su opinión