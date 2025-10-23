jueves, 23 de octubre de 2025

Rescatan a hombre extraviado en el Monte Tláloc tras 12 horas de búsqueda


EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Texcoco.- La madrugada del miércoles se vivió un intenso operativo de rescate en el imponente Monte Tláloc.

Elementos de Alta Montaña y Agreste de la Secretaría de Seguridad Estatal, junto con la Policía Municipal y Protección Civil, lograron localizar y salvar a un hombre que estuvo extraviado por más de 12 horas en una zona de difícil acceso.

El reporte se recibió temprano el 20 de octubre, y tras arduas horas de búsqueda a pie por terrenos complicados y barrancos, el hombre fue rescatado en la noche del 20 y primeras horas del 21, entregándose sano y salvo a su familia.

El operativo contó con la valiosa ayuda de voluntarios de la comunidad y la coordinación ejemplar entre la SSEM, Policía Municipal y Protección Civil, mismos que valoraron la situación médica de la persona desaparecida.

La Secretaría de Seguridad Estatal reconoce la valentía y compromiso de todos los participantes y hace un llamado a la población para informar siempre sobre actividades en zonas montañosas, portar equipo adecuado y mantener comunicación constante.

