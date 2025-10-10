Rescatan a mujer y niña de secuestro en Atlacomulco
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Atlacomulco.- El
silencio del amanecer fue interrumpido por el rugido de un tráiler blanco que
devoraba el asfalto de la Carretera Panamericana, a la altura del ejido de
Bombateví. Zigzagueante, veloz y fuera de control, el monstruo de acero iba a
desatar una historia de horror que hiela la sangre.
Una llamada anónima al 9-1-1 encendió las alertas: un hombre
estaba atando contra su voluntad a una mujer que llevaba una niña en brazos. El
escenario: el interior de un tractocamión Freightliner, modelo 2009, blanco,
con caja seca del mismo colr. La denuncia movilizó de inmediato a los elementos
de la Fuerza de Apoyo y Reacción (FAR), de la Secretaría de Seguridad del
Estado de México (SSEM), en el marco del Operativo Argos, en coordinación con
las Mesas de la Paz.
Los uniformados no tardaron en localizar el pesado vehículo,
que circulaba con temeraria imprudencia, invadiendo ambos carriles como bestia
desbocada. Tras una maniobra precisa, lograron detenerlo en plena carretera,
arrancando la máscara del horror.
Dentro del vehículo, una joven de no más de 20 años fue
hallada atada de los tobillos con cinta plástica transparente, escondida en el
soporte inferior del asiento del copiloto, con visibles huellas de golpes. En
la zona del camarote, una menor dormía, inconsciente del drama vivido.
Protección Civil reportó una herida superficial en la mano de la pequeña, que
no requirió traslado hospitalario.
El conductor, Luis “N” de 30 años, fue asegurado en el sitio
y puesto a disposición del Ministerio Público en Atlacomulco. Ahí se le
informaron sus derechos, iniciando una carpeta de investigación por privación
ilegal de la libertad, en lo que podría ser un caso de secuestro.
La Policía de Género acudió para brindar acompañamiento a la víctima, quien con valor presentó su denuncia. El tractocamión quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de las diligencias.
