Retiran más de 30 cámaras de vigilancia en Los Héroes Ecatepec. Serían utilizadas por el crimen organizado.
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Ecatepec.- En un
operativo conjunto realizado el día de ayer en el fraccionamiento Los Héroes,
Primera Sección, fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales
retiraron 37 cámaras de vigilancia instaladas ilegalmente en diversas
ubicaciones de la zona. Estas cámaras, presuntamente propiedad de la
organización “Los 300”, fueron detectadas gracias a un trabajo de inteligencia
y a la colaboración de la comunidad.
El despliegue incluyó a la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Policía Municipal de Ecatepec, quienes actuaron bajo la supervisión del Ministerio Público. Las cámaras fueron retiradas con grúas y personal especializado de Servicios Públicos, quienes se encargaron de desmantelar las estructuras instaladas en postes de alumbrado público, paredes de viviendas, y hasta en lugares de difícil acceso como campanarios de parroquias y zonas de alto riesgo.
Desde el inicio de la administración local el 1 de enero de
2025, se han retirado un total de 157 cámaras colocadas en puntos estratégicos
de la vía pública y áreas con alta incidencia delictiva, incluyendo calles
principales, avenidas y entradas a residencias privadas. Estas cámaras de
“halconeo” fueron utilizadas para monitorear los movimientos de las fuerzas de
seguridad y coordinar actividades delictivas como extorsiones y tráfico de
drogas.
Con la retirada de estas cámaras, el gobierno municipal espera reducir el control territorial de las organizaciones criminales en la zona. Sin embargo, el peligro sigue latente, ya que los criminales podrían buscar nuevas formas de monitorear la zona.
