Salud: Gobiernos de Oaxaca y EdoMéx firman convenio para fortalecer trabajos con tejidos donados
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Toluca.- En un
esfuerzo por mejorar la calidad de vida de miles de pacientes, los gobiernos
del Estado de México y Oaxaca firmaron un convenio de colaboración en materia
de salud, que permitirá transformar tejidos humanos donados en tratamientos
terapéuticos de alto impacto.
La firma del acuerdo estuvo encabezada por la Secretaria de
Salud del Estado de México, Macarena Montoya Olvera, y el Secretario de Salud
de Oaxaca, Emmanuel Jarquín González. Ambas entidades unirán capacidades bajo
el programa Código Tejiendo Vidas.
Este convenio tiene como objetivo coordinar acciones para la
procuración, procesamiento, almacenamiento y suministro de tejidos como piel,
músculo esquelético y membranas amnióticas, los cuales serán destinados
exclusivamente para usos terapéuticos.
Gracias a la infraestructura y experiencia del Banco de
Tejidos del Estado de México, se procesarán insumos provenientes de Oaxaca,
convirtiéndolos en tejidos para el tratamiento de quemaduras, membranas de
colágeno, chips de hueso y tendones, todos disponibles de forma gratuita para
quienes los necesiten.
Además, como parte de esta colaboración, el personal de
salud oaxaqueño recibirá capacitación especializada, con el fin de fortalecer
sus capacidades en el manejo y uso clínico de estos materiales.
Este acuerdo se suma a una serie de alianzas que el Gobierno del Estado de México ha establecido anteriormente con entidades como Guerrero, Jalisco, Michoacán, Campeche, Zacatecas, Chihuahua, Durango y el ISSSTE de Puebla, consolidando una red nacional de solidaridad y salud pública que salva vidas y reconstruye esperanzas.
