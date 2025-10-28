San Martín de las Pirámides refuerza operativos de seguridad
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. San Martín de las
Pirámides.- En una acción policial para devolver la tranquilidad a las calles,
el Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides realiza diversos operativos
coordinados bajo el lema “Construcción por la Paz”, con el firme objetivo de
combatir el robo de vehículos y reforzar la seguridad de las familias
sanmartinenses.
El despliegue, cuenta con la participación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de San Martín de las Pirámides, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y diversas autoridades de gobierno, quienes unieron fuerzas para aplicar estrategias conjuntas en toda la demarcación.
Dentro del operativo “Carrusel”, se han intensificado los
recorridos de vigilancia preventiva en las comunidades de San José, San Marcos
Cerro Gordo y los Ejidos de San Martín, con el propósito de prevenir cualquier
tipo de delito.
Además, el operativo “Colonia Segura” refuerza los rondines diarios en colonias y comunidades como la Tercer Manzana de la Cabecera Municipal, San José, San Marcos Cerro Gordo y San Pablo Ixquitlán, para así poder salvaguardar la integridad de los vecinos.
La meta, señalaron las autoridades, es clara: mayor
presencia policial y un entorno donde la paz y la tranquilidad sean el sello
del municipio.
Ante esto, el presidente municipal de San Martín de las
Pirámides, José Meneses, comentó que: “Trabajamos por tu seguridad y la de tu
familia. No descansaremos hasta que cada sanmartinense viva con la tranquilidad
que merece. Una comunidad segura es reflejo del esfuerzo de todos.”
Con estos operativos, el Ayuntamiento busca mantener el orden y construir un San Martín de las Pirámides más seguro, vigilado y en paz.
