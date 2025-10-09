Sangrienta riña en Chimalhuacán deja una mujer sin vida y dos heridos: Cuatro detenidos
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Chimalhuacán.- La
madrugada del miércoles se tiñó de rojo cuando una riña entre vecinos, derivada
de tomarse unas cuantas micheladas de más, terminó en tragedia sobre la avenida
Nezahualcóyotl, esquina con avenida del Ferrocarril.
Una mujer perdió la vida y otras dos personas resultaron
gravemente heridas tras ser atacadas con un cuchillo durante el altercado. Las
víctimas se encontraban conviviendo en el exterior de un inmueble cuando
estalló la violencia.
Gracias a la pronta reacción del Mando Unificado Zona
Oriente, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado de México,
Policía Municipal, C5 y elementos de la Fiscalía Especializada en Feminicidios,
se logró la captura de cuatro personas identificadas como Stephany “N” de 24
años, Juan “N” de 54, Ana “N” de 56 e Irving “N” de 21 años.
Los lesionados, antes de ser trasladados a un hospital,
señalaron directamente a los agresores. El arma blanca utilizada en el crimen
fue localizada en el lugar.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público y trasladados a la Fiscalía Especializada en Feminicidios, con sede en Tlalnepantla, donde se definirá su situación jurídica conforme a derecho.
