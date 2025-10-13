Se pasa el alto, mata a motociclista y choca contra un poste en Tlalnepantla
EdoMéx en Línea / Teotihuacán en Línea. Tlalnepantla.- Una
escena de tragedia ocurrió la noche de ayer sobre la avenida Jesús Reyes
Heroles, cuando un automovilista imprudente decidió no respetar la señal de
alto, provocando la muerte instantánea de un motociclista.
De acuerdo con testimonios, el conductor del vehículo se
pasó el alto a toda velocidad y atropelló sin piedad al biker, que circulaba de
manera regular por la vía. El impacto fue tan fuerte que el motociclista salió
proyectado varios metros, quedando tendido sin vida en el pavimento.
Pero la desgracia no terminó ahí. El automóvil fuera de
control terminó estrellándose contra un poste de alumbrado público, dejando
daños materiales considerables y bloqueando la circulación por varios minutos.
Paramédicos llegaron rápidamente al lugar, pero ya nada pudieron hacer para
salvar la vida del joven motociclista.
Elementos de la policía municipal y de tránsito se
encargaron de acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes.
Hasta el momento, el conductor responsable permanece en el sitio, en espera de
que se defina su situación legal.
Vecinos y peatones se mostraron consternados por el lamentable accidente, que una vez más pone en evidencia la necesidad de respetar las normas de tránsito para evitar más pérdidas humanas en las calles del Estado de México.
